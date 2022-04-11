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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finalin adı belli oldu

AA - Göksel Cüneyt İğde - Spor
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finalin adı belli oldu

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finale yükselen ekipler belli oldu.

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de finale yükselen ekipler belli oldu.

Organizasyonun yarı finalinde Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Arkas Spor ile Spor Toto'yu 3-2 ile geçen Galatasaray HDI Sigorta, adlarını finale yazdırdı.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta, 13 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'te Sivas'taki 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Spor

Galatasaray, Arkas Spor, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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