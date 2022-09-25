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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Spor Haberleri

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Kupada Ankara, İstanbul ve İzmir'de oynanan grup müsabakalarını ilk 2'de tamamlayan 6 ekip, adlarını çeyrek finale yazdırdı.

A Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, B Grubu'nda TÜRŞAD ile Arkas Spor ve C Grubu'nda ise Galatasaray HDI Sigorta ile Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ çeyrek final bileti aldı.

Geçen sezon AXA Sigorta Efeler Ligi'ni ilk 2'de bitiren Ziraat Bankkart ile Halkbank ise kupaya çeyrek finalden itibaren dahil olacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

voleybol Sigorta Ankara İzmir Spor Haberler

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