AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Maçları Başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin normal sezonunu ilk 4'te bitiren takımlarının "şampiyonluk" için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar yarın yapılacak.

Normal sezonu ilk dört sırada tamamlayan Halkbank, Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta, 1-4 etabı oynamak için hak kazandı.

Seride başarılı olanların finale yükseleceği Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart eşleşmelerinde ilk müsabakalar yarın oynanacak.

Seride iki maçı kazanan takım finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü müsabaka lig sıralamasında üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Play-off etabının ilk maçlarında kazanan takımlar finale yükselirken, mağluplar 3-4.'lük maçı yapacak.

Maç programı şöyle:

Yarın

13.00 Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)

18.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

5 Nisan Cuma (İkinci maçlar)

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

8 Nisan Pazartesi (Üçüncü maçlar-gerekirse)

14.00 Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (Ankara TVF Ziraat Bankkart)