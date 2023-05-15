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AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final serisi 5. maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart; seriyi 3-2 kazanarak üst üste üçüncü kez kupayı...

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final serisi 5. maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart; seriyi 3-2 kazanarak üst üste üçüncü kez kupayı...

Spor Haberleri

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final serisi 5. maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart; seriyi 3-2 kazanarak üst üste üçüncü kez kupayı müzesine götürdü.

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-off Final serisi 5. maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart; seriyi 3-2 kazanarak üst üste üçüncü kez kupayı müzesine götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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