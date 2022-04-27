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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off final serisi başlıyor

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off final serisi başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin ilk maçı yarın yapılacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin ilk maçı yarın yapılacak.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Beş maç üzerinden oynanacak final serisinde, üç galibiyete ulaşan takım 2021-2022 sezonu şampiyonluğuna ulaşacak.

Serinin ikinci maçı 2 Mayıs, üçüncü karşılaşması ise 5 Mayıs'ta yapılacak.

Efeler Ligi'nde daha önce 9 kez şampiyon olan Halkbank, 10. şampiyonluğunu hedefliyor.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında lig kupasını müzesine götürmüştü.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Efeler Ligi, Play Off, voleybol, Sigorta, Spor, Haberler

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