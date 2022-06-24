AX Armani Exchange Milan, Brandon Davies'i kadrosuna kattı İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan ABD'li pivot Brandon Davies'i transfer etti. İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan ABD'li pivot Brandon Davies'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Davies ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Fransa'da Elan Chalon, Monaco, İtalya'da Pallacanestro Varese ve Litvanya'da Zalgiris formaları giyen Davies, 2019'da İspanya ekibi Barcelona'ya imza atmıştı. Davies, son iki sezondur THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde boy gösteren Barcelona'da 2 İspanya Kupası ve bir İspanya Ligi şampiyonluğu yaşadı. Barcelona ile geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 36 maça çıkan Davies, 9,9 sayı ve 3,7 ribaunt ortalamaları yakaladı. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Barcelona basketbol İtalya Milan Spor Haberler

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