Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yenerek lider olarak son 16 turuna yükseldi

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor (Slovakya)

Hollanda : Verbruggen, Geertruida, de Vrij, Van Dijk, Ake (Dk. 66 Van de Ven), Reijnders (Dk. 66 Wijnaldum), Schouten, Veerman (Dk. 35 Simons), Malen (Dk. 72 Weghorst), Gakpo, Depay

Avusturya : Pentz, Posch, Wöber, Lienhart (Dk. 69 Querfeld), Prass, Seiwald, Grillitsch (Dk. 69 Laimer), Wimmer (Dk. 68 Baumgartner), Sabitzer, Schmid (Dk. 90+2 Weimann), Arnautovic (Dk. 78 Gregoritsch)

Goller: Dk. 6 Malen (Kendi kalesine), Dk. 59 Schmid, Dk. 80 Sabitzer ( Avusturya ), Dk. 47 Gakpo, Dk. 75 Depay ( Hollanda )

Sarı kartlar: Dk. 32 Posch, Dk. 34 Wimmer, Dk. 90+4 Querfeld ( Avusturya )

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi ve lider olarak son 16 turuna yükseldi.

6. dakikada Avusturya golü buldu. Malen, ceza sahası sol çaprazından Prass'ın ortasına yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Avusturya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

47. dakikada Hollanda skoru eşitledi. Simons, kendi yarı sahasından rakip ceza alanı önüne kadar taşıdığı topu Gakpo'ya verdi. Ceza sahasındaki Gakpo, sağına çekerek rakibinden kurtardığı meşin yuvarlağı plase vuruşla filelere gönderdi ve Hollanda durumu 1-1 yaptı.

59. dakikada Avusturya tekrar öne geçti. Grillitsch, ceza sahasının sol tarafında son çizgiye inerek ortasını yaptı. Kale sahası önündeki Schmid'in kafa vuruşunda de Vrij'ın müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-2.

75. dakikada Hollanda skora denge getirdi. Weghorst'un ceza sahasında kafayla indirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Depay, golü bularak durumu 2-2'ye getirdi. Maçın hakemi Kruzliak, VAR'dan gelen çağrı üzerine pozisyonu inceledi ve golün geçerli olduğunu belirterek orta noktayı gösterdi.

80. dakikada Avusturya maçta 3. kez üstünlük yakaladı. Baumgartner'in güzel ara pasıyla ceza alanına koşu yapan Sabitzer, dar açıdan sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.

Mücadele, Avusturya'nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Avusturya, grupta 6 puanla lider olarak son 16 turuna kaldı. Grupta 4 puanla üçüncü olan Hollanda ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girmeyi garantileyerek adını son 16 turuna yazdırdı.