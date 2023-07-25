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Avustralyalı Sporcu Ariarne Titmus Dünya Rekoru Kırdı

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Dünya Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Avustralyalı sporcu Ariarne Titmus, kadınlar 400 metre serbestte dünya rekoru kırdı. Olimpiyat şampiyonu Titmus, Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen şampiyonada 3.55.38'lik derecesiyle dünya rekoruna gitti. ABD'li Katie Ledecky 3.58.73 ile ikinciliği, Yeni Zelandalı Erika Fairweather 3.59.59 ile üçüncülüğü elde etti.

Dünya Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Avustralyalı sporcu Ariarne Titmus, kadınlar 400 metre serbestte dünya rekoru kırdı.

Olimpiyat şampiyonu Titmus, Japonya'nın Fukuoka kentinde düzenlenen şampiyonada 3.55.38'lik derecesiyle dünya rekoruna gitti.

ABD'li Katie Ledecky 3.58.73 ile ikinciliği, Yeni Zelandalı Erika Fairweather 3.59.59 ile üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Japonya Dünya Spor Haberler

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