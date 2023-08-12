Avustralya ve İngiltere, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya ve İngiltere yarı finale çıktı. Çeyrek final maçlarında Avustralya, Fransa'yı penaltı atışlarıyla mağlup ederek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. İngiltere ise Kolombiya'yı 2-1 yenerek üst tura çıktı.