Avustralya Ordusu Askerlere Paraşütle Serbest Atlama Eğitimi Verdi

Avustralya ordusu, askerlerin çatışma ortamındaki stresini azaltmak için paraşütle serbest atlama eğitimi yaptırdı.

The Defense Post'un haberine göre, Avustralya ordusu, askerlerin çatışma sırasındaki stresini azaltmak amacıyla yeni bir uygulamaya gitti.

Bu kapsamda 1. Zırhlı Alay'dan seçilen sayıları belirtilmeyen Avustralyalı askerlere, paraşütle serbest atlama eğitimi verildi.

Avustralya'nın güneyindeki "Adelaide Skydiving" adlı merkezde gerçekleştirilen eğitimde, "stres aşılaması" yöntemiyle askerlerin, çatışma sırasında streslerini kontrol altında tutmaları amaçlandı.

Eğitime katılanlardan onbaşı Jack Moore-Lussu, "Bu tür eğitimler bu deneyimi edinmemizi sağlıyor, böylece stres altında kalabileceğimiz zamanlar geldiğinde, zihinsel olarak bununla başa çıkmak için daha donanımlı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer ordu mensupları da eğitim sayesinde yükseklik korkularını yendiklerinin altını çizdi.

Stres aşılaması yöntemi, ilgili kişilere, karşılaşabilecekleri stresle daha rahat başa çıkmaları için stresli ortamın kontrollü şekilde tanıtılmasıdır.