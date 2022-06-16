Avustralya Grand Prix'si 2035 yılına kadar F1 takviminde - Haberler

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Avustralya Grand Prix'si 2035 yılına kadar F1 takviminde

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Avustralya Grand Prix'si 2035 yılına kadar F1 takviminde

Formula 1 ile Avustralya Grand Prix'si arasında 10 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Formula 1 ile Avustralya Grand Prix'si arasında 10 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Avustralya Grand Prix'sinin 2025 yılında sona erecek yarış sözleşmesinin 2035 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Formula 2 ve Formula 3 yarışlarının da gelecek yıldan itibaren hafta sonu programına dahil olacağı belirtildi.

Bu yıl 8-10 Nisan tarihlerinde yapılan Avustralya Grand Prix'si için yaklaşık 420 bin sporsever Albert Park'ı ziyaret etmiş ve bu rakam ülkede bir hafta sonu etkinliğine en büyük katılım olarak tarihe geçmişti.

Albert Park, 1996 yılından bu yana Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapıyor.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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