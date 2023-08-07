Avustralya, Danimarka'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Avustralya, Danimarka'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Avustralya'nın gollerini Caitlin Foord ve Hayley Raso attı.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Avustralya, Danimarka'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi,

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası Son 16 Turu'nda ev sahibi Avustralya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Avustralya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Avustralya her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Avusturalya'ya galibiyeti getiren golleri 29'uncu dakikada Caitlin Foord ve 70'inci dakikada Hayley Raso kaydetti.

Avustralya çeyrek finalde, Fransa- Fas mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.