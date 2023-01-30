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Avustralya Açık Tek Erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 mağlup ederek kariyerinin 22. grand slam şampiyonluğuna...

Spor Haberleri

Avustralya Açık Tek Erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 mağlup ederek kariyerinin 22. grand slam şampiyonluğuna...

Avustralya Açık Tek Erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 mağlup ederek kariyerinin 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Avustralya Açık Tek Erkekler finalinde Sırp raket Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas'ı 3-0 mağlup ederek kariyerinin 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Avustralya Spor Haberler

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