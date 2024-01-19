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Avustralya Açık'ta Sabalenka, Sinner ve Tsitsipas Dördüncü Tura Çıktı

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Aryna Sabalenka, tek erkeklerde ise Jannik Sinner ve Stefanos Tsitsipas dördüncü tura yükseldi. Sabalenka, Tsurenko'yu 6-0'lık setlerle geçerken, Sinner ve Tsitsipas ise rakiplerine set vermeden tur atladı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda son şampiyon Aryna Sabalenka ile tek erkeklerde Jannik Sinner ve Stefanos Tsitsipas dördüncü tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 6. gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu geçen yıl Avustralya Açık'ta yaşayan Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, üçüncü turda Ukraynalı Lesia Tsurenko ile karşılaştı.

2 numaralı seribaşı Sabalenka, dünya klasmanının 33. sırasında yer alan rakibini oyun vermeden 6-0'lık setlerle geçerek bir üst tura yükseldi.

4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, vatandaşı Alycia Parks'ı 6-0 ve 6-2'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

16 yaşındaki Andreeva'dan etkileyici geri dönüş

Tunuslu Ons Jabeur'u eleyerek dikkatleri üzerine çeken 16 yaşındaki Rus sporcu Mirra Andreeva, adından söz ettirecek bir başka performansa da Fransız Diane Parry karşısında imza attı.

İlk seti 6-1 kaybeden Andreeva, ikinci seti 6-1 aldı ve maça yeniden ortak oldu. Oyunlarında 5-1 geriye düştüğü karar setini tie-break'e taşıyan Rus raket, son seti 7-6 alarak dördüncü tura çıkmayı başardı.

2023 Wimbledon'ın ardından kariyerinde ikinci kez dördüncü tur gören dünya klasmanının 47 numarası, Storm Hunter-Barbora Krejcikova (9) maçının galibiyle karşılaşacak.

Sinner ve Tsitsipas, set vermeden tur atladı

4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, üçüncü turda 26 numaralı seribaşı Arjantinli Sebastian Baez'i 6-0, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Geçen yılın finalisti ve 7 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas da Hollandalı Luca Van Assche'yi 6-3, 6-0 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek dördüncü tur biletini aldı.

Kaynak: AA / Spor

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