Avustralya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılma Hakkı Kazandı

Avustralya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılma Hakkı Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya, Asya Elemeleri 3. Tur C Grubu'nda Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Avustralya'nın yanı sıra turnuvada yer alacak diğer takımlar arasında Ürdün, Güney Kore ve Japonya da bulunuyor. Filistin ise Umman'la oynadığı maçta son dakikada yediği golle elendi.

Avustralya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur C Grubu'nda son hafta maçları oynandı.

Avustralya, deplasmanda Suudi Arabistan'ı 42. dakikada Connor Metcalfe ve 48. dakikada Mitch Duke'un golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin golü, 19. dakikada Abdulrahman Al Obud'dan geldi.

Bu sonucun ardından puanı 19'a yükselen Avustralya, grubu ikinci sırada bitirerek 2026 FIFA Dünya Kupası "biletini" aldı.

Böylece Dünya Kupası'na katılımı kesinleşen ülke sayısı 11'e çıktı. Avustralya'nın yanı sıra Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, İran, Japonya, Yeni Zelanda ve Arjantin, turnuvada yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

Filistin, son dakika golüyle elendi

B Grubu'nda Umman'ı konuk eden Filistin, uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında Oday Kharoub'un golüyle öne geçen Filistin, 90+7. dakikada Issam Al Sabhi'nin penaltı golüne engel olamadı.

İddiasını sürdürebilmesi için kazanması gereken Filistin, ilk 2 sıranın doğrudan Dünya Kupası'na katıldığı, 3 ve 4. basamaktaki takımların ise elemelerin 4. turuna yükseldiği grupta 10 puan topladı.

Böylece 11 puanlı Umman'ın arkasında grupta 5. sırayı alan Filistin, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

İşte soruşturmanın seyrini belirleyecek rapor
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

Trump açık açık tehdit etti: Ayaklanma olursa devreye sokacağım
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı

Yasak aşkta kan aktı! Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Hatipoğlu'ndan kaleci transferi açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız

Kaleci transferinde müjde: Devler Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor

Galatasaray'dan Kocaeli'ye bir transfer daha
Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı

Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı: Hedef aldatıcı değil, kalıcı bir refah artışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.