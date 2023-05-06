Avukatlık maskesiyle dolandırıcılık yaparak 200 kişiyi dolandırdılar

DENİZLİ merkezli 4 ilde, telefonda ulaştıkları kişilere kendilerini avukat olarak tanıtıp, 'Hakkınızda icra takibi başlatıldı' deyip, internet üzerinden sahte icra takip evrakı göndererek 200 kişiyi dolandıkları belirlenerek gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda kendisini avukat olarak tanıtıp, 'Hakkınızda icra takibi başlatıldı' diyen kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyen çok sayıda kişiden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Polisin yaptığı çalışmada, şüphelilerin eskort siteleri ya da masaj salonlarıyla ortak hareket ederek, mağdurların telefon ve çeşitli bilgilerine ulaştıkları belirlendi. Dolandırıcıların ardından bu kişilere ulaşıp, hukuk bürosundan aradıklarını söyleyip, kendilerini avukat olarak tanıtarak, 'Randevunuza ya gitmediğiniz için eskort sitesi, masaj salonunun bağlı olduğu ajans mağdur oldu. Bu nedenle hakkınızda icra takibi başlatıldı' diyerek korkuttukları belirlendi.

GERÇEK AVUKAT LARI KULLANDILAR

Bir süre teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere yönelik Denizli'nin Sarayköy ilçesi başta olmak üzere Aydın, Manisa ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3'ü kadın, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları, bilgisayarlar ve sahte icra belgeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli, dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklandı. Diğer şüpheliler Ö.K. ve Ş.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.