Avukat Ebubekir Elmalı'dan Erzurumşehir SK'ya Destek Projesi

Erzurum'da son aylarda özellikle Erzurum spor FK'ya verdiği destekler ve sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken Avukat Ebubekir Elmalı, Erzurumşehir SK ile farklı bir oluşum içine girdi.

Yaptıkları çalışmanın hedefinde Erzurumşehir SK'yı sürdürülebilir şartlar içinde geliştirerek ve destek vererek Türkiye liglerinde en iyi yere getirmek olduğunu belirten Elmalı, "Bu bir hayal değil. Erzurum her şeyin en güzelini hak ediyor. Erzurumşehir SK bu manada güzel bir örnek olacak. Bu amaçla 1 milyon euroluk bir bütçe planladık. Bu bütçe hedeflerimizin gerçekleşmesi anlamında aşamalı olarak kullanılacak bir finansmanı içeriyor. Erzurum'da başta amatör spor dalları olmak üzere bir çok anlamda sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmenin yanından, Erzurumşehir SK ayrı bir süreç olarak yoluna devam edecek. Çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmakla birlikte onların profesyonelliğe giden yollarda yalnız kalmamalarını sağlamış olacağız. İnşallah çıktığımız bu yolda bize güvenenlere mahçup olmayız. Erzurum ve Erzurum insanına ne yapsak azdır. İmkanlarımızı bu şehir için harcamaya ve emek vermeyi sürdüreceğiz." dedi. - ERZURUM