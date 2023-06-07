Avşa Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

Avşa Yarı Maratonu, 11 Haziran Pazar günü 10 ülkeden 600 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bu yıl 3'üncü kez düzenlenecek Avşa Yarı Maratonu'nun tanıtım toplantısı Yenikapı'da bulunan İDO Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl maratonun 3'üncü kez yapılacağını söyleyen Sedoxy Spor Kurucusu Onur Şentürk, "Zor şartlarda başladık. İlk yılımızda pandemi oldu ve ertelemek zorunda kaldık. Ertesi sene nadir yapılan organizasyonlardan biri olarak geçekleştirdik. Pandemide özel izinlerle bir yarış yaptık. Ertesi sene İDO desteğiyle organizasyon büyümeye başladı. Sayılar, katılım çok önemli ama benim en çok dikkat ettiğim kriter yurt dışından direkt olarak katılımlar var. Bu hem Balıkesir hem de Avşa için çok önemli. Biz de artık bu yarışı uluslararası statüde değerlendiriyoruz. Bunun yanında ülkemizde meydana depremlerden etkilenen vatandaşlarımız için de 2 kilometrelik 'Bir adım, bir hayat' yarışı yapacağız. Bu yarışa katılabilmek için STK'lara bağış yapılması gerekiyor. Biz de buna teşvik etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.