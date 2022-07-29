Avrupa Yüzme Şampiyonası'na doğru İtalya'da düzenlenecek Avrupa Yüzme Şampiyonası'na katılacak Artistik Yüzme Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu. İtalya'da düzenlenecek Avrupa Yüzme Şampiyonası'na katılacak Artistik Yüzme Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu. Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyona, 11-17 Ağustos tarihlerinde başkent Roma'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek. Şampiyonada Artistik Yüzme Milli Takımı'ndan şu sporcular yer alacak. Alara Aker, Cansın Kütüçoğlu, Ece Üngör, Maya Timur, Melek Andreea Akay, Nil Talu, Nildeniz Şentürk, İsra Yüksel, Selin Telci, Sude Dicle, Zeynep Buse Güngör. Öte yandan, 16-21 Ağustos tarihlerinde Roma'da gerçekleştirilecek Atlama Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi milli sporcu Kıvanç Gür temsil edecek. Spor AA / Muhammed Boztepe İtalya Roma Spor Haberler

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