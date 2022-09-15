Avrupa Yıldızlar Triatlon Şampiyonası, yarın Fransa'da başlayacak Spor Haberleri Avrupa Yıldızlar Triatlon Şampiyonası, yarın Fransa'da start alacak. Avrupa Yıldızlar Triatlon Şampiyonası, yarın Fransa'da start alacak. Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Triatlon Birliğinin organizasyonuyla La Baule kentinde düzenlenecek organizasyon, 18 Eylül'e kadar sürecek. Müsabakada Türkiye'yi, Türker Kemal Kıyak, Arda Aracı, Defne Şıktaşlı ve Mürya Karayel temsil edecek. Şampiyonada milli takıma Alper Tolga Köksoy, İlker Sezen ve Aytuğ Akar antrenörlük yapacak. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Türkiye Fransa Eylül Spor Haberler

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