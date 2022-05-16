Avrupa Wushu Şampiyonası sona erdi - Haberler

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Şampiyonası'nda 103'ü altın 62 gümüş, 27 bronz olmak üzere toplam 192 madalya kazandıklarını söyledi.

Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, şampiyonanın Burgaz şehrinde sona erdiğini belirterek, "Milli sporcularımız ikinci gün akşam seansı ve üçüncü gün sabahı son seansı ile wushu taolu kategorisinde 63 altın, 45 gümüş ve 13 bronz madalya kazandı." dedi.

Organizasyonun ilk gün sanda, light sanda, tuishou eleme müsabakalarıyla başladığını hatırlatan Akyüz, şunları kaydetti:

"Yeniden kurulan Avrupa Wushu Federasyonunun (EUWUF) Kovid-19 salgın süreci sonrası ilk faaliyeti heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Sporcularımız ikinci gün yapılan yarı final, final ve akşam seansında yapılan sanda sala müsabakaları sonunda 40 altın, 17 gümüş ve 14 bronz madalya daha kazanarak tarihi bir rekora imza attı. Böylece millilerimiz organizasyon sonunda 103 altın, 62 gümüş, 27 bronz olmak üzere toplam 192 madalya kazandı."