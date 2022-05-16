Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya - Haberler

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Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda milli sporcu Taner Özgün altın madalya kazandı.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda milli sporcu Taner Özgün altın madalya kazandı.

EGO Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Burgaz şehrindeki organizasyonun 14 ülkeden 326 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda milli sporcumuz ve aynı zamanda kulüp başkanımız Taner Özgün, 'Tao jiti' kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon olmuştur. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi. ?

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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