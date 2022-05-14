Avrupa Wushu Şampiyonası Bulgaristan'da başladı - Haberler

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Avrupa Wushu Şampiyonası Bulgaristan'da başladı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Avrupa Wushu Şampiyonası Bulgaristan'da başladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Şampiyonası ilk gün mücadeleleri sonucunda 26'sı altın toplam 54 madalya kazandıklarını söyledi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Avrupa Wushu Şampiyonası ilk gün mücadeleleri sonucunda 26'sı altın toplam 54 madalya kazandıklarını söyledi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın Burgaz şehrinde başladığını belirterek, "Milli sporcularımız ilk gün mücadeleleri sonucu wushu tao kategorisinde 26 altın, 20 gümüş, 8 bronz madalya kazandı. Organizasyonun bugün ve son gününde de madalyaları toplayıp takım halinde Avrupa Şampiyonu olmayı hedefliyoruz." dedi.

Avrupa Wushu Şampiyonası 15 Mayıs Pazar günü sona erecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Kung Fu, Türkiye, Milli, Wushu, Spor, Haberler

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