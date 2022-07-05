Avrupa ve Balkan şampiyonalarında kaçırdığı madalyayı Okul Sporları Olimpiyatları'nda boynuna taktı

Tekvandoda 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan 17 yaşındaki milli sporcu Ozan Toytoğlu, başarılarına, Fransa'da düzenlenen Okul Sporları Olimpiyatları'nda kazandığı bronz madalyayı da ekledi.

Milli tekvandocu, Fransa'da mayıs ayında düzenlenen 19. Okul Sporları Olimpiyatları'nda 73 kiloda bronz madalya kazandı.

Ozan Toytoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce katıldığı Avrupa ve Balkan Tekvando Şampiyonalarında çeyrek finalde kaybederek elendiğini, Okul Sporları Olimpiyatları'nda üçüncü olarak şansızlığını kırdığını söyledi.

Türkiye şampiyonluklarından sonra 2022 Okul Sporları Olimpiyatları'nda üçüncülük elde etmenin gurur verici olduğunu ifade eden Toytoğlu, "Okullar Arası Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda zorlu maçlar sonunda şampiyon olmuştum. Ardından Okul Sporları Olimpiyatları'na katılacağımı öğrenince çok heyecanlanmıştım sonra antrenmanlarımız artırdım. Olimpiyatlara çok sağlam hazırlanmıştım. Maçlarım çok zorluydu ve hepsi başa baş geçti. Yarı final maçında Faslı rakibimle karşılaştığım mücadelede yaptığım ufak bir hatadan dolayı yenildim." diye konuştu.

-"Emeklerimin karşılığını aldım"

Toytoğlu, olimpiyatlarda emeklerinin karşılığını aldığını belirtti.

Yeni tecrübeler kazanması açısından organizasyonda yer almasının çok verimli olduğunu vurgulayan Toytoğlu, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlar bana mükemmel şeyler kattı, diyebilirim. Kürsüye çıkınca sadece elimdeki bayrağımıza ve karşımdaki insanlara bakarak mükemmel bir rüyada olduğumu hissettim. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonrada bütün uluslararası müsabakalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için uğraşacağım. Daha önce katıldığım Avrupa ve Balkan şampiyonalarında çeyrek finalde kürsüden dönmüştüm. Olimpiyatlarda kürsüye çıkmak, bayrağımızı göndere çektirmek benim için gururdu. Kürsüde olmak çok güzeldi, bundan sonrada her zaman kürsüde yer almak için savaşacağım."

"Küçük hatalarla şampiyonluğu kaçırdı"

Tekvando antrenörü Oğuzhan Tokgöz da sporcusunun aldığı dereceden dolayı çok gururlu olduğunu dile getirdi.

Tokgöz, sporcusunun daha iyi sonuçlara imza atacağına inandığını ifade ederek, "Ozan çok başarılı bir sporcumuz. Olimpiyatlarda madalya almasını hem onun için hem kendim hem de ülkemiz için çok istiyordum. Çok ufak hatalar olmasa eminim birinci olacaktı ama daha genç bir sporcu inşallah önümüzde altın madalyaları da göreceğiz." şeklinde konuştu.