Avrupa Üniversite Sporları Birliği Olağan Mali Genel Kurulu Kuşadası'nda gerçekleştirildi
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Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) Olağan Mali Genel Kurulu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapıldı. Genel kurula 35 ülkeden 132 delege katıldı. EUSA yönetimi ibra edildi ve Rusya ve Belarus federasyonlarının üyelikleri devam etti. 2028 Avrupa Üniversite Oyunları için Manisa, Granada ve Split kentleri talip oldu. Ayrıca, 2024'te İstanbul'da Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası düzenlenecek.
Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) Olağan Mali Genel Kurulu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi.
EUSA'nın açıklamasına göre, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı genel kurula 35 ülkeden 132 delege katıldı.
Genel kurulda EUSA Başkanı Adam Roczek, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Başkan Vekili Leonz Eder, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay da yer aldı. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkanı Spyros Capralos ise toplantıya video konferans aracılığıyla katıldı.
Genel kurulda EUSA yönetimi ibra edildi. Üyelikleri askıya alınan Rusya ve Belarus federasyonlarının durumunun devamına karar verildi.
Manisa'nın yanı sıra İspanya'nın Granada ve Hırvatistan'ın Split kentleri, 2028 Avrupa Üniversite Oyunları'nın ev sahipliğine talip oldu.
Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası'nın, 2022'den sonra 2024'te de İstanbul'da düzenleneceği belirtildi.
Genel kurul kapsamında ayrıca FISU Stratejik Diyalog Toplantısı gerçekleştirildi.
Gala gecesinde, Leonz Eder "2022 yılının en başarılı organizasyon ülkesi ödülü" Mehmet Günay'a verdi.