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Avrupa Üniversite Sporları Birliği Olağan Mali Genel Kurulu Kuşadası'nda gerçekleştirildi

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) Olağan Mali Genel Kurulu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapıldı. Genel kurula 35 ülkeden 132 delege katıldı. EUSA yönetimi ibra edildi ve Rusya ve Belarus federasyonlarının üyelikleri devam etti. 2028 Avrupa Üniversite Oyunları için Manisa, Granada ve Split kentleri talip oldu. Ayrıca, 2024'te İstanbul'da Avrupa Üniversiteler Kürek Şampiyonası düzenlenecek.