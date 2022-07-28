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Avrupa Üniversite Oyunları

Avrupa Üniversite Oyunları

Polonya'nın Lodz kentinde devam eden Avrupa Üniversite Oyunları'nda Yeditepe Üniversitesi, yüzme branşında dördü altın olmak üzere 5 madalya elde etti.

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Polonya'nın Lodz kentinde devam eden Avrupa Üniversite Oyunları'nda Yeditepe Üniversitesi, yüzme branşında dördü altın olmak üzere 5 madalya elde etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi sporcularından Beste Samancı kadınlar 50 metre kurbağalama, Bora Gülşen ise erkekler 200 metre serbest stil ve 200 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.

4x100 metre karışık bayrak yarışında da Ekin Demirbaş, Bora Gülşen, Mert Efe Cömertel ve Muammer Baran Efendioğlu'ndan oluşan milli takım, altın madalyanın sahibi oldu.

Muammer Baran, erkekler 200 metre sırtüstünde ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Avrupa Üniversite Oyunları, 30 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Yeditepe Üniversitesi Polonya Spor Haberler

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