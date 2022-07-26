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Avrupa Üniversite Oyunları

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Avrupa Üniversite Oyunları

Avrupa Üniversite Oyunları, Polonya'nın Lodz kentinde devam ediyor.

Avrupa Üniversite Oyunları, Polonya'nın Lodz kentinde devam ediyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi'nden Kerim Özay, paralimpik masa tenisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Özyeğin Üniversitesi Erkek Plaj Hentbol Takımı da bronz madalya aldı.

Kastamonu Üniversitesi'nden Ömer Kemal Aydın, erkekler 100 kilo judo müsabakalarında gümüş madalya kazandı. Kastamonu Üniversitesi böylece judoda 5. madalyasını elde etti.

Avrupa Üniversite Oyunları, 30 Temmuz'da sona erecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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