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Avrupa Üniversite Oyunları

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Avrupa Üniversite Oyunları

Polonya'nın Lodz kentinde devam eden Avrupa Üniversite Oyunları'nda Kastamonu Üniversitesi, judo branşında 2'şer altın ve gümüş madalya elde etti.

Polonya'nın Lodz kentinde devam eden Avrupa Üniversite Oyunları'nda Kastamonu Üniversitesi, judo branşında 2'şer altın ve gümüş madalya elde etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlar judo branşı 48 kiloda Sıla Ersin altın, Tuğçe Beder gümüş madalya aldı.

52 kiloda ise Buketnur Karabulut altın, Zeliha Cinci gümüş madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Üniversite Oyunları, 30 Temmuz'da sona erecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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