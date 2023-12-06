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Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası Başlıyor

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Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası, Romanya'nın başkenti Bükreş'te başlıyor. Türkiye milli takımı 16 erkek ve 16 kadın sporcuyla temsil edilecek.

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası, yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10 Aralık'a kadar sürecek organizasyonda milli takımı her sıklette ikişer isim olmak üzere 16'şar erkek ve kadın sporcu temsil edecek.

Şampiyonada ayrıca yıl içinde katıldıkları uluslararası organizasyonlarda, bu şampiyona için kota kazanan Türk sporcular da bireysel olarak mücadele edecek.

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına mücadele edecek sporcular şu şekilde:

Kadınlar: Canan Gündüz (46 kilo), Hayrunnisa Gürbüz (46 kilo), Elif Ilgın Öztabak (49 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Rüya Diler (53 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Aleyna Şenyurt (57 kilo), Şenizcan Aras (57 kilo), Şevval Çakal (62 kilo), Hürü Gökçe Gögebakan (62 kilo), Işıl Zafer (67 kilo), Dilara Şirin (67 kilo), Sıla Nur Gencer (73 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Huriye Nur Ergin (+73 kilo), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kilo).

Erkekler: Kaan Yelaldı (54 kilo), Alihan Kuru (54 kilo), Enes Kaplan (58 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Mahmut Küskü (63 kilo), Hamza Osman Aydoğan (63 kilo), Eren Özdemir (68 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Alperen Ayaz (74 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo), Furkan Özen (80 kilo), İsa Berk Kasap (80 kilo), Rahmet Baran Şimşek (87 kilo), Arif Efe Köse (87 kilo), Aziz Mert Sağlam (+87 kilo), Efe Haktan Uzun (+87 kilo).

Kaynak: AA / Spor

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