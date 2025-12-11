Haberler

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Türk finali

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Türk finali
Güncelleme:
Kosova'da düzenlenen Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde Sude Yaren Uzunçavdar altın, Zehra Begüm Kavukcuoğlu ise gümüş madalya kazandı.

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde Sude Yaren Uzunçavdar altın, Zehra Begüm Kavukcuoğlu ise gümüş madalya kazandı.

Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası, Kosova'nın başkenti Priştine'de başlarken, ilk gün kadınlarda 4 sıklette mücadeleler yapıldı. Kadınlar +73 kiloda mücadelesi ise Türk finaline sahne oldu. Bu sıklette iki milli sporcu finalde karşı karşıya gelirken Sude Yaren Uzunçavdar altın, Zehra Begüm Kavukcuoğlu ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dört gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 4 sıklette madalya mücadelesi yapılacak. - İSTANBUL

