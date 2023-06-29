Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonası İzmir'de Başladı

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa U17 Plaj Hentbolu Şampiyonları İzmir İnciraltı Spor Tesisleri'nde başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, Türkiye'nin U17 Kız ve Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımları maçlara mağlup başladı. Karşılaşmalar Spor Smart ve Dsmart GO'da canlı olarak yayınlanıyor.

A Grubu'nda mücadale eden U17 Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımımız ise bugün oynadığı maçlarda Hırvatistan'a 2-0 ve Norveç'e 2-0'lık skorlarla yenildi.

U17 Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımımız'ın yer aldığı A Grubu'nda ise Hırvatistan, Ukrayna, Norveç ve Çek Cumhuriyeti bulunuyor. Erkekler B Grubu'nda İspanya, Polonya, Hollanda, Fransa ve Bulgaristan; C Grubu'nda ise Portekiz, İsviçre, İsveç, Almanya ve Macaristan takımları yer alıyor.