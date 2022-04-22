Avrupa Triatlon Şampiyonası, mayıs ayında Polonya'da yapılacak - Haberler

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Avrupa Triatlon Şampiyonası, mayıs ayında Polonya'da yapılacak

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Avrupa Triatlon Şampiyonası, mayıs ayında Polonya'da yapılacak

Avrupa Triatlon Şampiyonası'nın 27-29 Mayıs'ta Polonya'da düzenleneceği bildirildi.

Avrupa Triatlon Şampiyonası'nın 27-29 Mayıs'ta Polonya'da düzenleneceği bildirildi.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya'nın Olsztyn şehrinde düzenlenecek şampiyonanın yaş grupları kategorisinde standart mesafe olarak gerçekleşeceği aktarıldı.

Şampiyonaya katılmak isteyen sporcuların, yarışma sayfasındaki formu doldurarak 24 Nisan'a kadar başvurularını yapmaları gerektiği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Triatlon, Polonya, Türkiye, Mayıs, Spor, Haberler

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