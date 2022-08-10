Avrupa Triatlon Şampiyonası Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular Enes Kızılcık ve Gültigin Er, Almanya'ya gitti. Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular Enes Kızılcık ve Gültigin Er, Almanya'ya gitti. Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12-14 Ağustos tarihlerinde Münih şehrinde 26 ülkeden 72 sporcunun katılımıyla düzenlenecek şampiyonada yarışacak Gültigin Er ve Enes Kızılcık, hazırlıklarını 25 Temmuz'dan beri İspanya'da sürdürüyordu. Şampiyonada yarışlar 13 Ağustos Cumartesi günü elit erkekler kategorisi ile başlayacak. Spor AA / Musa Samur İspanya Almanya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Avrupa Triatlon Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.