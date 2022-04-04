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Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası Mersin'de düzenlenecek

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası Mersin'de düzenlenecek

2022 Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası 16-17 Nisan tarihlerinde Mersin'de yapılacak.

MERSİN (AA) - 2022 Avrupa Triatlon Kupası ve Avrupa Triatlon Gençler Kupası 16-17 Nisan tarihlerinde Mersin'de yapılacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en iyi triatletlerinin sahne alacağı organizasyonlarda milli takımı elitler kategorisinde Enes Kızılcık ve Gültigin Er, gençler kategorisinde Selinay Tuğçe Kır, Özlenen İpek Günad, Taha Eren Coşgun, Emir Aracı ve Burak Çağdaş temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, milli sporcuların 12 Nisan'da Mersin'de toplanma kampında bir araya geleceğini belirterek, "Sporcularımız başarılı bir hazırlık dönemi geçirdi. Heyecanı hep birlikte yaşayabilmek adına müsabakaların canlı olarak yayınlanması için Avrupa Triatlon Birliği ve Yenişehir Belediyesiyle görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Triatlon, Türkiye, Mersin, Nisan, Spor, Haberler

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