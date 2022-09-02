Avrupa Triatlon Kupası
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Olimpik milli takım sporcusu Gültigin Er, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Triatlon Kupası'nda parkura çıkacak.
Olimpik milli takım sporcusu Gültigin Er, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Triatlon Kupası'nda parkura çıkacak.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gültigin Er'in elit erkekler kategorisinde yer alacağı yarış, Alhandra'da 4 Eylül Pazar günü TSİ 11.00'de başlayacak.
Organizasyonda 26 ülkeden 72 sporcu mücadele edecek.
Kaynak: AA / Musa Samur - Spor