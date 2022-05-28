Avrupa Triatlon Gençler Şampiyonası - Haberler

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Avrupa Triatlon Gençler Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
Avrupa Triatlon Gençler Şampiyonası

Polonya'da düzenlenen Avrupa Triatlon Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Selinay Tuğçe Kır, süper sprint mesafe yarışlarındaki performansıyla B finalinde yarışmaya hak kazandı.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Triatlon Gençler Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Selinay Tuğçe Kır, süper sprint mesafe yarışlarındaki performansıyla B finalinde yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Olsztyn şehrinde gerçekleşen organizasyonda milli sporcu Selinay Tuğçe Kır'ın süper sprint mesafede ortaya koyduğu performansla B finalinde yarışacağı belirtildi.

Milli sporcunun yüzmede 300 metre, bisiklette 7 bin 980 metre, koşuda ise 2 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladığı bildirildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Milli Sporcu Triatlon Türkiye Polonya Spor Haberler

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