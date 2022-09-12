Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası Spor Haberleri Hırvatistan'da düzenlenen 2022 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası'nda milli sporcular 10 madalya kazandı. Hırvatistan'da düzenlenen 2022 Avrupa Triatlon Balkan Şampiyonası'nda milli sporcular 10 madalya kazandı. Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon başkent Zagreb'de yapıldı. Şampiyonada Özlenen İpek Günad, Burak Çağdaş, Emir Aracı ve Hatice Buse Ertekin'den oluşan Gençler Karışık Bayrak Takımı şampiyon oldu. Alınan diğer sonuçlar şöyle: Elit Erkek - Gültigin Er (İkinci) 23 Yaş Altı Erkek - Enes Kızılcık (İkinci) 17 Yaş Altı Kadın - Irmak Şereflioğlu (Birinci) 17 Yaş Altı Erkek - Arda Aracı (ikinci) Genç Erkek - Emir Aracı (Üçüncü) Genç Kadın - Irmak Şereflioğlu (Birinci), Selinay Tuğçe Kır (İkinci) Kadets - Murya Karayel (Birinci), Hatice Buse Ertekin (Üçüncü) "Milli formayı özveriyle taşıdıkları için her birine teşekkür ederim" Açıklamada görüşlerine yer verilen Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Sporcularımızın uluslararası başarı çıtasını diğer organizasyonlarda da yükselteceğine inanıyorum. Milli formayı özveriyle taşıdıkları için her birine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Hırvatistan Spor Haberler

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