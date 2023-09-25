Avrupa Tenis Birliği'nin özel turnuvası Hitit Kupası Ankara'da başladı

Avrupa Tenis Birliğinin özel turnuvası Hitit Kupası, Ankara'da başladı.

Ankara Tenis Kulübünün Gölbaşı'ndaki yeni tesislerinde düzenlenen ilk organizasyona, Türkiye dahil 11 ülkeden sporcular katılıyor.

14 yaş altında gerçekleştirilen organizasyonda, toplam 91 tenisçi mücadele ediyor.

Turnuva, 30 Eylül Cumartesi günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Ankara Tenis Kulübü Başkanı Zeynep Göle Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ankaralı tenisseverleri tesisimizde seyir zevki yüksek olacak maçlara bekliyoruz." dedi.

Kulüp tesislerinin yeniden inşa edilmesi sırasında kendilerine destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gölbaşı Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonuna teşekkür eden Benli, şu ifadeleri kullandı:

"14 kortumuzun tamamlanması ile her yaştan sporcuların eğitilmesi, yetişkin tenisçilerin düzenli tenis oynayabilmesi ve özellikle de engelli tenisçilerin tenis oynayabilmesi, son derece modern tesislerimizde mümkün olacaktır. Böylesi bir görev, Türk tenisinin çınarı sayılabilecek bir kulüp için vazgeçilemez bir amaç ve aynı zamanda değerdir. Hitit Kupası ile tüm bu çabalarımızın ödüllendirildiğini gördüğümüzü ifade etmek isterim."