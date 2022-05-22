Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası - Haberler

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Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli tekvandocular Hatice Kübra İlgün ile Emre Kutalmış Ateşli altın madalya aldı.

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli tekvandocular Hatice Kübra İlgün ile Emre Kutalmış Ateşli altın madalya aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentindeki organizasyonda kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, finalde Polonya'dan Patrycja Adamkiewicz ile karşılaştı. Mücadeleyi 15-9 kazanan Hatice Kübra İlgün, altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ise finalde İspanya'dan Ivan Garcia Martinez'i yenerek altın madalya kazandı.

Günün diğer finallerinde ise para tekvandoculardan Mahmut Bozteke altın, Meryem Betül Çavdar ise gümüş madalya kazanmıştı.

Türkiye böylece günü 3 altın, 1 gümüş olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamladı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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