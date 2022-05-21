Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası - Haberler

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Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli para tekvandocu Gamze Gürdal altın madalya aldı.

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli para tekvandocu Gamze Gürdal altın madalya aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentindeki organizasyonun üçüncü gününde kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal, finalde Sırbistan'dan Marija Micev ile karşılaştı. Mücadeleyi 17-14 kazan Gamze Gürdal, altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda erkekler K44 +80 kiloda Türkiye'yi temsil eden Mehmet Sami Saraç ise finalde Hırvatistan'dan Ivan Mikulic'e yenilerek gümüş madalya elde etti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Altın Madalya, Türkiye, England, Milli, Spor, Haberler

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