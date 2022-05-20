Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası - Haberler

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Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli para tekvandocu Seçil Er, gümüş madalya aldı.

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli para tekvandocu Seçil Er, gümüş madalya aldı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentindeki organizasyonun ikinci gününde kadınlar K44 65 kiloda Seçil Er, finalde ev sahibi ülkeden Beth Munro ile karşılaştı. Mücadeleyi 16-11 kaybeden Seçil Er, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünü 7 madalyayla tamamlayan Türkiye, bugün kazanılan 1 gümüş, 2 bronz ile toplam madalya sayısını 10'a çıkardı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Gümüş Madalya, Türkiye, England, Milli, Spor, Haberler

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