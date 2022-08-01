Avrupa Tatlısu Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası, Finlandiya'da yapılacak
Avrupa Tatlısu Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası, 13-14 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da yapılacak.
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Avrupa Tatlısu Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası, 13-14 Ağustos tarihlerinde Finlandiya'da yapılacak.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen organizasyon, Punkaharju şehrinde gerçekleştirilecek.
Şampiyonada, Türkiye'yi Hüseyin Taşdibi, Sabri Kılıç, Turan Melih Aydıner, Hüseyin Günel ve Serhan Dağdan temsil edecek.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor