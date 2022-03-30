Avrupa tarihinde 100'üncü altın madalya Feyzullah Aktürk'ten geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa tarihinde 100'üncü altın madalya Feyzullah Aktürk'ten geldi

Demirören Haber Ajansı - Ercan Ata - Spor
 - Güncelleme:
Avrupa tarihinde 100'üncü altın madalya Feyzullah Aktürk'ten geldi

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı. Milli güreşçi, final maçında Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonaları tarihinde bugüne dek 99 altın madalya kazanan Türkiye, böylece 100'üncü altın madalyaya ulaştı.


Demirören Haber Ajansı / Ercan Ata - Spor

Altın Madalya, Macaristan, Güreş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title