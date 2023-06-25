Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye 2. Grup'a düştü

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Avrupa Takımlar Şampiyonası özelliği taşıyan atletizm branşında Türkiye, 2. Grup'a düştü. Milli takım organizasyonu ikişer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı. Avrupa Takımlar Şampiyonası'nı birinci bitiren ülke ise İtalya oldu. İkinciliği Polonya, üçüncülüğü ise Almanya elde etti.

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Avrupa Takımlar Şampiyonası özelliği taşıyan atletizm branşında Türkiye, 2. Grup'a düştü.

Chorzow şehrindeki Silesian Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, en üst seviye olan 1. Grup'ta yer aldı. Türkiye, son 3 sıranın küme düşeceği 16 takımlı grupta 15. oldu ve 2. Grup'a düştü.

Milli takım organizasyonu ikişer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.

Avrupa Takımlar Şampiyonası'nı birinci bitiren ülke ise İtalya oldu. İkinciliği Polonya, üçüncülüğü ise Almanya elde etti.

Son gün madalya gelmedi

Milli atletler, organizasyonun son gününde madalya alamadı.

Yarışmaları kadınlar cirit atmada Esra Türkmen 7'nci, 200 metrede Simay Özçiftçi 15'inci, uzun atlamada Ecem Çağlayan 15'inci, 3 bin metre engellide Tuğba Güvenç 4'üncü, yüksek atlamada Buse Savaşkan 4'üncü, bin 500 metrede Şilan Ayyıldız 12'nci tamamladı.

Erkeklerde ise yüksek atlamada Ali Eren Ünlü 6'ncı, 200 metrede Batuhan Altındaş 13'üncü, gülle atmada Nuh Bolat 14'üncü, cirit atmada Emin Öncel 9'uncu, 5 bin metrede Ramazan Özdemir 7'nci oldu.

4x400 metre Karışık Bayrak Milli Takımı (Edanur Tulun, Elif Polat, İlyas Çanakçı, İsmail Nezir) ise serisinde 6'ncı, toplamda ise 13'üncü olarak yarışı bitirdi.