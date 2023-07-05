Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Nurcihan Ekinci Bitlis'te karşılandı

Fransa'da düzenlenen Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Nurcihan Ekinci, memleketi Bitlis'te döndü.

Fransa'nın Montargis şehrinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 47 kiloda Avrupa ikincisi olan 33 yaşındaki milli sporcu, Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak ile kurum çalışanları tarafından karşılandı.

Ekinci, gazetecilere, hedefinin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmak olduğunu söyledi.

10 yıldır milli takım sporcusu olduğunu belirten Ekinci, "5 Türkiye birinciliği, 1 Avrupa birinciliği, 2 Avrupa ikinciliği, 2 Avrupa üçüncülüğü, 1 Dünya ikinciliği başarılarım var. 29-30 Haziran'da gerçekleştirilen Paris Avrupa Şampiyonası'ndan geliyorum. İkincilik derecesiyle tamamladım. Sağ olsun müdürümüz ve ekibi beni karşıladı. Bu güne kadar olan desteklerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Başarılarında ailesinin, antrenörlerinin ve çevresindekilerin büyük desteğinin olduğunu ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Paris 2024 olimpiyatlarında ülkemi ve Bitlis'imizi gururlandıracak derece ile dönmek istiyorum. Daha önce katıldığım bir Avrupa şampiyonasında İstiklal Marşı okunurken sevinç ve heyecandan neredeyse bayılacaktım. O güzel anı ifade etmem mümkün değil. Dünya genelinde ülkemizin isminin anılması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk Bayrağı'nı gururla taşımak bana mutluluk veriyor. Bu yıl Meksika'da yapılacak Dünya Şampiyonasında da umarım o duyguyu, gururu, heyecanı yaşar ve yaşatırım."