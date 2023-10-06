Avrupa Spor Şehri Kayseri'de Büyükşehir'den 141 spor sahası ve 33 yüzme havuzu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, endüstri ve ticaret şehri Kayseri'yi spor şehri haline getirmek için de çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, onlarca halı saha ve yüzme havuzunun Kayseri'de hizmete sunulduğunu ve yenilerinin de hizmete sunulacağını dile getirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, endüstri ve ticaret şehri Kayseri'yi spor şehri haline getirmek için de çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, onlarca halı saha ve yüzme havuzunun Kayseri'de hizmete sunulduğunu ve yenilerinin de hizmete sunulacağını dile getirdi.

Kayseri'nin spor şehri haline gelmesi için gayretlerini ve çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, bu doğrultudaki proje ile faaliyetleri neticesinde Kayseri'ye 2024 yılı Avrupa Spor Şehri unvanını kazandırdı. Bu konuda yetinmediklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporun başkenti olmak istediklerini paylaştı.

"Biz bununla yetinmiyoruz"

Kayseri'nin 2024 yılı Avrupa Şehri olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, bununla yetinmediklerini de dile getirerek, " Kayseri'miz '2024 Yılı Avrupa Spor Şehri' haline geldi. Ancak biz bununla yetinmiyoruz. Bir de bunun bir ileri adımı, Avrupa'nın Spor Başkenti, spor başkentlerinden biri şeklinde bir çalışmaya esas olmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Hakikaten Kayseri'miz altyapısı itibariyle spor konusunda oldukça yoğun çalışmalar yapılıyor ve tesisleşme sürecinde de iyi bir noktadayız" diye konuştu.

"Taşra ilçelerimizden birisine 47 tane halı saha yapmışız"

Büyükşehir Belediyesi olarak taşra ilçelerden birisine 47 tane halı saha yaptıklarını paylaşan Büyükkılıç, "Taşra ilçelerimizden birisine 47 tane halı saha yapmışız, 48'inciyi de istediler, onun da sözünü vermek durumunda kaldık. Çok değerli Bakanımız Mehmet Özhaseki döneminden beri spor alanında olmak üzere oldukça yoğun tesisleşme çalışmaları yapılmıştı. Onlardan bir tanesi gerçekten dünya standartlarında olimpiyat kurallarına uygun olan stadımız ve 7 bin 200 kişilik kapalı spor salonumuz. Bunlar işin başat tarafı olmak üzere yine diğer alanlarda da yüzme havuzları" diyerek onlarca havuzun ve halı sahanın hizmet verdiğini paylaştı.

33 yüzme havuzu halka hizmet yolunda

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve hizmet vermekte olan 29 yüzme havuzu bulunduğunu ve yenilerinin ekleneceğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Tam 29 tane Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin emrinde olan, yapmış olduğu yüzme havuzu. Bunlara iki tane daha millet bahçemizde ekleniyor, hatta bir de çocuk havuzu var, 3'üncü ekleniyor. Bir tane daha havuz ekleniyor, o da Yüksek İstifa Merkezi'mizde olimpik yüzme havuzu" ifadesinde bulundu.

Toplam 141 spor alanı Kayseri'de hizmet verecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hem merkez hem de kırsal kesimlerde yaptırılarak vatandaşın hizmetine sunulan ve sunulacak olan spor alanları konusunda, 109 halı saha, 1 futbol sahası, 3 sezonluk açık saha ve 4 basketbol sahası olmak üzere 117 spor sahası hizmet verirken, 23 halı saha ile 1 basketbol sahasının yapım çalışmaları da yakın bir tarihte bitirilmek üzere sürüyor. Yapımı tamamlanan spor alanları da bittiğinde Kayseri merkez ve kırsal ilçelerde toplam 141 spor alanı, başta gençler olmak üzere vatandaşa spor imkanı sunacak. - KAYSERİ