Avrupa Spor Haftası Samsun'da Kutlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı himayesinde düzenlenen, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası, Samsun'da coşkuyla kutlandı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası 'Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri' temasıyla Türkiye'nin 81 ilinde eşzamanlı olarak düzenlendi. Avrupa Spor Haftası etkinlikleri her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında 'Aktif ol' (Be active) sloganı ile Avrupa çapında kutlandı. Avrupa Spor Haftası kapsamında İlkadım İlçesi 56'lar mevkiinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşü katılanlar, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda spor yaparak eğlenceli zaman geçirdi. Farklı spor branşları ile yapılan etkinlik alanlarında renkli görüntüler yaşandı. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyleri bir araya getirerek hareket bilincini arttıran bir projedir. Bakanlığımız ile AB Başkanlığı himayesinde, Herke İçin Spor Federasyonu'nun koordinasyonuyla düzenlenen Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri tüm Avrupa ülkeleri ile eş zamanlı olarak 23-30 Eylül 2023 tarihleri arasında tüm Türkiye'de olduğu gibi spor kenti Samsunumuzda da gerçekleştirilmektedir" dedi.

"Herkese spor ve sağlıklı günler diliyoruz"

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ayrıca, "Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında; Başta valiliğimiz, gençlik ve spor ilçe müdürlüklerimiz ve yerel yönetimlerin iş birliği ile ülkemizde yaş, cinsiyet ve etnik köken gözetmeksiniz sporun tabana yayılması, tüm bireylerin harekete katılması, sporla iç içe yaşam sürmeleri, sağlıklı ve kaliteli yaşam için sportif hareketliliğe katılmalarının farkındalığını oluşturmaya çalışmaktayız. 7'den 70'e her bireyimizi spor ve sağlıklı yaşam konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyor ve herkese spor yaparak zinde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Sloganımız; 'Ulusal herkes için spor ve sağlıklı günleri diyoruz" diye konuştu. - SAMSUN