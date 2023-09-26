Avrupa Spor Haftası'nı kutladılar

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Avrupa genelinde ve Türkiye'de değişik etkinliklerle kutlanan "Avrupa Spor Haftası" Gazipaşa'da da kutlanmaya başlandı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Avukat Kemal Akça İlköğretim ve Ortaokulu'nda çeşitli etkinlikler yapıldı. Avukat Kemal Akça İlköğretim Okulu öğrenci ve öğretmenleriyle sabah sporu yapan Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri, etkinliklere ortaokul öğrencileriyle devam etti.

Avukat Kemal Akça Ortaokulu'nda Erasmus projesiyle ilçeye ziyarete gelen Polonyalı ve İtalyan öğrencilere, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Ateş ve antrenörler gözetiminde bocce, voleybol, tenis ve okçuluk sporları tanıtıldı. Yurt dışından gelen öğrenciler de dahil edilerek çeşitli branşlarda oyunlar oynandı. - ANTALYA