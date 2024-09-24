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Avrupa Spor Haftası Muğla'da 'Aktif Ol' Sloganı ile Başladı

Avrupa Spor Haftası Muğla'da 'Aktif Ol' Sloganı ile Başladı
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Muğla'da her yıl düzenlenen Avrupa Spor Haftası, bu yıl 'Aktif Ol' temasıyla Menteşe ilçesinde çeşitli etkinliklerle başladı. Farklı spor aktiviteleri ile halkın katılımı teşvik ediliyor.

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası, bu yıl da "Aktif Ol" ("Be Active") sloganı ile Muğla'da çeşitli etkinliklerle başladı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen haftalık spor aktiviteleri, Menteşe ilçesinde büyük bir katılımla devam ediyor.

Avrupa Spor Haftası ve 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikler, Menteşe'nin farklı noktalarında sporseverleri buluşturuyor. Bu çerçevede, Kafaca Mahallesi'nde mat pilates etkinliği, Türdü 100. Yıl İlkokulu'nda sabah sporu, okçuluk ve Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda farklı branşlarda sporcular ve Menteşe halkı ile spor aktiviteleri gerçekleştirildi. Etkinlikler, 30 Eylül'e kadar devam edecek ve halkın yoğun katılımı bekleniyor. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tüm vatandaşları daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için spor yapmaya davet etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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