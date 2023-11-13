Avrupa Senyör Kulüp Şampiyonası Antalya'da yapıldı

Teniste Avrupa Senyör Kulüp Şampiyonası, 16 ülkeden 105 kulübün katılımıyla Antalya'da yapıldı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenen ve 500'den fazla sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, kadın ve erkeklerde 30-70 yaş arasında toplam 17 farklı kategoride maçlar oynandı. Türkiye, organizasyonda 44 kulüple temsil edildi.

Türk kulüpleri ev sahibi olarak mücadele ettikleri kategorilerde başarılı sonuçlar aldı. Türkiye 4 şampiyonluk, 5 ikincilik, ve 4 üçüncülük ile zirvede yer alırken, İtalya 4 şampiyonlukla ikinci ve Büyük Britanya da 3 şampiyonluk sonucunda üçüncü sırada yer aldı.

Zekeriyaköy Spor Kulübü, kadınlar 55 yaşta elde ettiği şampiyonlukla, bu kategoride Türk tenisi adına bir ilki gerçekleştirdi.

Türk sporculardan oluşan kulüplerden Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü "Women 30" seviyesinde şampiyon, aynı seviyede Sealra Tenis Kulübü 1 ikinciliği, Sealra Tenis Kulübü 2 üçüncülüğü elde etti.

Zekeriyaköy Spor Kulübü hem "Women 50" hem de "Women 55" seviyesinde birinciliği kazandı.

Aydınlar Tenis Spor Kulübü "Man 50" seviyesinde birinci, Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü "Man 30" seviyesinde ikinci, Karayolları Tenis Kulübü "Man 35" seviyesinde ikinci; Mete Tenis Kulübü ise "Man 40" seviyesinde ikinci ve Pamukkale Tenis Kulübü ise "Man 40" seviyesinde üçüncü oldu.

Levent Tenis Kulübü "Man 70" seviyesinde ikincilik, Kültürpark Tenis Kulübü aynı seviyede üçüncülük ve Optimum Matrix Sailing "Man 60" seviyesinde üçüncülük elde etti.

Organizasyonda dereceye giren kulüplere kupa verildi.